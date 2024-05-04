«الأونروا»: الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي.

وأوضحت الوكالة على منصة «إكس» أن «الحرب في غزة لا تزال حرباً على النساء».

وأشارت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألف أخريات جراء الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو 7 أشهر.

وقالت الوكالة الأممية إن 37 طفلاً يفقدون أمهاتهم كل يوم.

وشددت على أن «الظروف في قطاع غزة مروعة، حيث تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية».

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 34 ألفاً و622 قتيلاً، و77 ألفاً و867 مصاباً.

وأمس الأول، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة سببت أسوأ دمار يشهده القطاع منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف الدردري: «لم نشهد دماراً كهذا منذ عام 1945 - منذ الحرب العالمية الثانية - ولم نشهد مثل هذه القوة في مثل هذا الوقت القصير، وحجم الدمار الهائل».