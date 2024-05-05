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شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية.. ممثلة أمين الأمم المتحدة تدين قصف مواقع النازحين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، بينتو كيتا، قصف "حركة 23 مارس" المسلحة لثلاثة مواقع للنازحين غرب مدينة جوما في مقاطعة كيفو الشمالية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، فيما وصفت حكومة كينشاسا الهجمات ضد المدنيين بأنها "جريمة حرب."
ونددت المسؤولة الأممية بتصعيد العنف بشكل عشوائي ضد المدنيين في مقاطعة كيفو الشمالية، مذكرةً أطراف النزاع بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية أرواح السكان المدنيين والحفاظ عليها في جميع الظروف. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ونددت المسؤولة الأممية بتصعيد العنف بشكل عشوائي ضد المدنيين في مقاطعة كيفو الشمالية، مذكرةً أطراف النزاع بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية أرواح السكان المدنيين والحفاظ عليها في جميع الظروف. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر وقوع #انهيارات_أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي #الكونغو الديمقراطية— صحيفة اليوم (@alyaum) September 18, 2023
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