شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية.. ممثلة أمين الأمم المتحدة تدين قصف مواقع النازحين والان نبدء بالتفاصيل

الوضع في الكونغو

الدمام - شريف احمد - دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق ‏الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، بينتو كيتا، قصف "حركة 23 مارس" ‏المسلحة لثلاثة مواقع للنازحين غرب مدينة جوما في مقاطعة كيفو الشمالية، ما أسفر عن سقوط ‏ضحايا مدنيين، فيما وصفت حكومة كينشاسا الهجمات ضد المدنيين بأنها "جريمة حرب."ونددت المسؤولة الأممية بتصعيد العنف بشكل عشوائي ضد المدنيين في مقاطعة كيفو ‏الشمالية، مذكرةً أطراف النزاع بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية أرواح ‏السكان المدنيين والحفاظ عليها في جميع الظروف. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت التزام البعثة بدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية.