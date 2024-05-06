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بالصور.. افتتاح أعمال تطوير ميدان "سينما ريكس" بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، بالإنابة عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان سينما ريكس بمنطقة المنشية في حي الجمرك.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد القيامة المجيد و أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الميادين العامة لاستقبال موسم الصيف.

وتفقد السكرتير العام أعمال التطوير التي تمت بالميدان، والتي شملت زيادة المساحة الخضراء، وزيادة نسبة الزراعات، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وترميم الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تزويد الميدان بأعمدة إضاءة، وأعمال الدهانات.

شهد الافتتاح حضور المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، وممثلي شركة آل صادق للإضاءة الحديثة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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