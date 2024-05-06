شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان جبل "سيميرو" بإندونيسيا مجددًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان جبل سيميرو، الذي يصل ارتفاعه إلى 3676 مترا فوق مستوى سطح البحر والواقع على حدود مقاطعتي لوماجانج ومالانج في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، مجددًا اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأفاد موكداس سفيان، وهو مسؤول في مركز مراقبة جبل سيميرو، في بيان مكتوب بأن "بركان جبل سيميرو ثار مجددًا اليوم الاثنين (الموافق 6 مايو)، عند الساعة 0543 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث قذف رمادا بركانيا يصل ارتفاعه لنحو 700 متر فوق القمة، أو نحو 4376 مترا فوق مستوى سطح البحر".

وقذف ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوة رمادا بركانيا باللون الأبيض إلى الرمادي، مع وجود كثافة قوية، واتجه الرماد ناحية الاتجاه الجنوبي الغربي والغربي.

وقال سفيان: "تم تسجيل ثوران بركان جبل سيميرو على جهاز قياس الزلازل بقوة قصوى تبلغ 22 ملليمترا، لمدة 108 ثواني". أنشطة زلزالية سابقة جدير بالذكر أن جبل سيميرو لا يزال في حالة تأهب، أو عند المستوى الثالث. وكان جبل سيميرو البركانى قد شهد مئات الأنشطة الزلزالية، يوم التاسع من شباط / فبراير الجارى حيث شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي تم رصدها .

وناشد المسؤولون بمركز مراقبة جبل سيميرو حينذاك السكان بتوخى الحذر إزاء الأخطار التى تمثلها السحب الساخنة وانهيارات الحمم البركانية والصهارة المندفعة من فوهة البركان . وفي عام 2023، احتل جبل سيميرو المرتبة الأولى ضمن أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، حيث تم تسجيل إجمالي 29 ألفا و131 ثورانا.