الأسد بحث مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق تعزيز التعاون بمجال مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة.
وأكد الأسد أن "الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، وداعمو الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية".
ونوه الأسد ب"صمود الجيشين السوري والعراقي وقوتهما في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم".
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