شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف قوية تضرب منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية.. وتوقعات بتوسعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مازالت العواصف القوية تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاصفة وأعاصير، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال أن تمتد خارج المنطقة.

وذكرت هيئة "الأرصاد الجوية الوطنية" الأمريكية أنه تم رصد الأعاصير لأول مرة، بعد حلول الظلام، أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في أجزاء من ولايات "ميشيجان" و"انديانا" و"أوهايو"، بينما أجزاء من ولايات "إلينوي" و"كنتاكي" و"ميسوري"، تحت مراقبة الأعاصير، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبينما احتدمت العواصف، في ساعات ما قبل فجر اليوم الأربعاء حذرت هيئة الأرصاد الجوية في "بيتسبرج" من أن إعصارا، بشمال شرق ولاية "أوهايو" ، يمكن أن يعبر إلى ولاية "بنسلفانيا". تحذير من الإعصار وكانت أجزاء من ولاية "ويست فرجينيا" ، خاضعة لتحذير من الإعصار، ولم ترد أي أنباء عن حدوث إصابات خطيرة على الفور.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل، حتفهم الشهر الماضي وذلك بعدما ضربت عدة أعاصير شديدة ولاية أوكلاهوما الواقعة في جنوب وسط الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت في مؤتمر صحفي.

وكانت العشرات من الأعاصير قد بدأت تجتاح منطقة "الغرب الأوسط" الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة"أوماها" وما حولها بولاية "نبراسكا" في 26 أبريل الماضي.