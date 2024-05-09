الرئاسة الفلسطينية تعبر عن موقفها بشأن الوجود الأمريكي برفح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ الموقف الفلسطيني من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح واضح وهو عدم القبول بأي وجود أمريكي أو غير أمريكي.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب العودة إلى الشرعية والاتفاقيات الموقعة واحترام القوانين الدولية والتواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونرفض أي مقترحات أو شركات أمنية أو أي وجود إسرائيلي، لأنه كالوجود الدولي والوجود الأمريكي".



وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "لابد من أن تكون الإدارة الأمريكية في الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى حل يؤدي للحفاظ على المصالح الفلسطينية".

وأوضح، أن أي طرف يريد حلا عادلا وحقيقيا عليه التعامل مع السلطة الفلسطينية بشكل مباشر وواضح وصريح ووفقا للقوانين الدولية والشرعية الدولية، دون ذلك، ستبقى القضية تدور في حلقة مفرغة وستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.

قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية التصعيد والتدهور في غزة، مشيرًا إلى أن الوساطة العربية بذلت جهودا كبيرة، لكن الإدارة الأمريكية لم تستجب بالكامل، بل مازالت تناور ومازالت خاضعة للموقف الإسرائيلي الذي لا يريد أمنا ولا سلاما، ولكن استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، السلطة الفلسطينية تحذر دائما من الإبادة الجماعية وعملية الضغط على السكان للتهجير، مشددًا على أن كلا الموضوعين مرفوض تماما.وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "حتى اللحظة مازالت تستفز العالم العربي والشعب الفلسطيني وتستهزئ بجهود وقف العدوان، ونحن مع هذه الجهود ومع موقف مصر الشقيقة من التهجير وسرعة إدخال المساعدات، ودون أن تتحرك الإدارة الأمريكية بشكل جاد وحقيقي ومستمر فسنبقي ندور في حلقة مفرغة.