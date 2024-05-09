نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، أسفرت بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة ابو علوان، عن اقفال فرن في مدينة النبطية ومنشرة خشب في بلدة كفررمان ومعمل لصب احجار الباطون في النبطية يديرها عمال سوريون، وتم ختمها بالشمع الاحمر.
كما تم توقيف 5 سوريين لمخالفتهم قانون الاقامة ودخولهم البلاد خلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام أوقف 5 سوريين دخلوا البلاد خلسة وختم فرنا ومنشرة خشب ومعمل باطون لسوريين بالشمع الاحمر في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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