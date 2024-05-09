غريفيث: لم يُسمح لأحد بدخول قطاع غزة منذ 3 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إنه لم يُسمح لأحد بالدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه، منذ ثلاثة أيام.

وأضاف، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "إغلاق المعابر الحدودية حال دون إمداد غزة بالوقود"، مشيرا إلى إيقاف حركة عبور شاحنات المساعدات والمولدات والمياه والكهرباء والأشخاص والمنتجات إلى القطاع.

وقال غريفيث: "المدنيون يقتلون ويتضورون جوعا في غزة، ونحن ممنوعون من مساعدتهم".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتلت صباح الثلاثاء الماضي الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وشنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشرقية من رفح، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح فيما اعترف المتحدث باسمه دانييل هاغارى، بقوله: “ربما تكون غزة من أصعب ساحات القتال فى العالم، ولن نكذب على الجمهور الإسرائيلى، لأنه حتى بعد أن نتعامل مع رفح ستكون هناك مقاومة فى غزة، وحماس ستتحرك شمالًا وتعمل على تجميع قوتها”.

نزوح 80 ألف فلسطيني من رفح بعد هجوم إسرائيل

فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين “أونروا”، أن نحو 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أول أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ215 على قطاع غزة، ارتكاب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34844 شهيدا و78404 مصابين منذ السابع من اأكتوبر الماضي.

وأهابت وزارة الصحة في غزة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.