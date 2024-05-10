أكاديميون في نيويورك يقيمون مخيمًا مناصرًا لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أقام عدد من الأكاديميين في جامعة نيو سكول بنيويورك مخيما لدعم فلسطين ردا على اعتقال طلاب متظاهرين.

وأشار الأكاديميون إلى أن المعسكر جاء ردا على اعتقال أكثر من 40 طالبا من المؤيدين لفلسطين بالجامعة في 3 مايو.

وأطلقوا على المخيم اسم "رفعت العرعير" نسبة للناشط والكاتب والشاعر والمترجم وأستاذ الجامعة الإسلامية في غزة الذي استشهد بقصف للاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر الماضي.

وطالبوا بمقاطعة جميع المؤسسات الإسرائيلية، وإسقاط التهم التأديبية عن الطلاب، وإنهاء وجود الشرطة في الحرم الجامعي.