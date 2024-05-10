الخارجية الفلسطينية: تصويت الأمم المتحدة رسالة تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتصويت الكاسح والاجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات اضافية في الامم المتحدة ومؤسساتها واذرعها المختلفة.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فانها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت على أن تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الإستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، رغم الظلم التاريخي الذي أصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1947 والى الان، والتي تتجلى أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوما.

وشددت على ان تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وعبرت الخارجية عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والأمن والاستقرار في المنطقة إلى ضرورة الاعتراف ثنائياً بدولة فلسطين، وطالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح، مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني.