شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. مصرع 50 شخصًا في فيضانات بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت ولاية بغلان شمال أفغانستان، فيضانات عارمة لقي فيها 50 شخصاً على الأقل مصرعهم معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت السلطة الإقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية أن الحصيلة حتى الآن 50 قتيلاً بحسب المستشفى المركزي. فيضانات أفغانستان وذكرت أن الأمطار الموسمية هي من تسببت بهذه الفيضانات.



وقبل نحو شهر تسببت الأمطار الغزيرة والطقس البارد الذي ضرب أفغانستان في مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإصابة 23 آخرين.

وحينها تضررت 1645 منزلا، كما نفق ما يقرب من 200 ألف رأس ماشية.

