بالصور.. جامعة الوادى الجديد تمنح باحثًا كفيفًا درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

منحت جامعة الوادى الجديد، اليوم السبت، أحد متحدى الإعاقة درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب عن دراسة تقدم بها بعنوان "مذهب الإمام أبي الحسن الندوي الدعوى فى مواجهة المذاهب الفكرية ".

من جانبها قالت جامعة الوادى الجديد، في بيان لها، اليوم السبت، إن الرسالة تخص الطالب كريم ممدوح محفوظ إبراهيم وهو طالب كفيف، وتمكن من الحصول على الرسالة التى تناولت مواجهة الشيعة الهندوسية القاديانية فى الدفاع عن الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تخالف الشريعة.

وأكدت الجامعة، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت الدكتور نظير محمد عياد أستاذ العقيدة الإسلامية ورئيس مجمع البحوث الإسلامية "مشرفا، والدكتور محمد لطفى صابر أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي، كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد أحمد حسن أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي مناقشًا ورئيسا، وحصل الباحث على درجة الماجستير فى الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بتقدير امتياز.