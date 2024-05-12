قصف مدفعي إسرائيلي طال جبل بلاط وأطراف الجبين ومجدل زون جنوبي لبنان

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة "وادي حسن" عند أطراف الجبين ومجدل زون في جنوب لبنان.

هذا، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية جبل بلاط عند أطراف الناقورة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليوميى على جنوب لبنان والتي تطال المدنيين، تزامنا مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وينفذ "حزب الله" في هذا الصدد عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي والمستوطنات على طول الحدود الجنوبية.