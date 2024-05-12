ترامب يهاجم المدعي العام في نيويورك مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، القاضي والمدعي العام في مانهاتن في محاكمته الجنائية في نيويورك بينما ألمح إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية المحتملة في تجمع كبير في نيوجيرزي أمس السبت.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

وفي حديثه أمام عشرات الآلاف من أنصاره على شاطئ بارد على ساحل المحيط الأطلسي ، استخف الرئيس السابق بمظهر المدعي العام ألفين براج ورفض مختلف التهم الحكومية والفيدرالية التي يواجهها باعتبارها شكلا من أشكال الاضطهاد السياسي.

"فات ألفين ، رجل فاسد" ، قال ترامب ، الذي يحاكم بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مدفوعات مالية صامتة لنجمة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها.

كما استهدف ترامب قاضي المحاكمة ، القاضي خوان ميرشان ، متهمًا الرجلين بالعمل بناء على طلب من الرئيس جو بايدن، منافسه الديمقراطي في مباراة العودة الرئاسية، هذا العام - وهو ادعاء لا يوجد دليل عليه، إنهم يقومون بالمزايدة على جو بايدن المحتال، كل هذا يقوم به جو بايدن المحتال".

وقضية نيويورك هي واحدة من أربع محاكمات جنائية على مستوى الولايات واتحادية يواجهها ترامب وقد تكون الوحيدة التي تعقد قبل انتخابات 5 نوفمبر. وقد دفع ببراءته في جميع هذه الهجمات، وصورها على أنها ذات دوافع سياسية.

كان ترامب في بلدة وايلدوود الساحلية بولاية نيو جيرسي ، وهي جزء محافظ من ولاية ديمقراطية بخلاف ذلك.

على الرغم من أن الرئيس السابق أخبر أنصاره أنه يخطط للفوز بولاية نيوجيرسي ، إلا أن هذا غير مرجح بالنظر إلى أن بايدن تغلب على الرئيس آنذاك في الولاية بنسبة 16 نقطة مئوية في عام 2020.

لكن وايلدوود تقع على بعد أقل من 90 دقيقة من ولاية بنسلفانيا ، وهي واحدة من أكثر الولايات تنافسية في البلاد ، وهي مكان شهير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان فيلادلفيا الحضرية. وأشار ترامب مرارا إلى ولاية بنسلفانيا خلال المسيرة.

وألمح إلى سياسات من بينها خفض الضرائب وفرض رسوم جمركية جديدة في حال عودته إلى منصبه.

وفي حديث مع مسؤول تنفيذي في مجال السيارات لم يذكر اسمه بنى مصانع في المكسيك، قال ترامب إنه تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200٪ على بعض السيارات المستوردة. ولم يتضح ما هي الدول التي ستتأثر بالتعريفة أو ما إذا كان سرده للمحادثة يرقى إلى اقتراح سياسة رسمية.

يستعد البيت الأبيض بايدن نفسه لرفع التعريفات الجمركية، بشكل كبير على السيارات الكهربائية الصينية في الأيام المقبلة.

"قلت: سأفرض ضريبة بنسبة 200٪ على كل سيارة تأتي "، قال ترامب للحشد.

وقال ترامب أيضا إنه سيوقف مشاريع الرياح البحرية في نيوجيرسي وتعهد بتنفيذ خفض ضريبي جديد ، دون تقديم تفاصيل.

وأيد ترامب تمديد خفض ضريبي كبير وقعه ليصبح قانونا في عام 2017، وذكرت رويترز في أبريل نيسان أن ترامب يدرس، خفضا ضريبيا إضافيا، موجها نحو الطبقة المتوسطة.

وقال: "بدلا من زيادة ضريبة بايدن ، سأعطيك تخفيضا ضريبيا كبيرا من الطبقة المتوسطة والطبقة العليا والطبقة الدنيا وطبقة رجال الأعمال".

كان حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم ، منافسا لمرة واحدة في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري ، قام بإحماء الحشد.

أصبح الحاكم منذ ذلك الحين منافسا بارزا ليكون مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس ، وفقا للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى الرئيس السابق.

وبدا أن ترامب يلمح إلى أن بورغوم لعب دورا رئيسيا في إدارته في خطابه.

"استعد لشيء ما ، حسنا؟" قال ترامب ، أثناء مناقشة بورغوم. "فقط استعد."