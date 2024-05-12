مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالأمور المعنية بالنقد فإنه من خلال الأهداف التي قمنا بوضعها فإننا نراقب الدين العام.

وأضاف "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية": نحاولنا أيضًا أن نكون أقل من 80 % من الناتج القومي المحلي خلال العامين القادمين حتى 2027.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: وضعنا الكثير من القيود الخاصة بالمصروفات والنفقات الحكومية.

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