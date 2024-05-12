سيناتور أمريكي: ليس لدينا أي التزام بكتابة شيك على بياض للدعم العسكري لأي من حلفائنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة "ليست ملزمة" بتسليم شيك على بياض لأي من حلفائها بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستقلص بعض شحنات القنابل إلى إسرائيل.

وأضاف ميرفي ، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، "ليس لدينا أي التزام بكتابة شيك على بياض للدعم العسكري لأي من حلفائنا ، لدينا الحق كدولة ذات سيادة ولها مخاوفها الأمنية المستقلة في التأكد من أننا عندما نعقد شراكة مع حليف ، فإننا نتشارك مع استراتيجية رابحة".

وتابع "يخبرنا خبراء الأمن القومي لدينا أن هذا جيل، وهذه اللحظة سيكون لها تأثير جيلي على نمو الإرهاب في جميع أنحاء العالم ، أريد أن ترحل حماس ، لا أريدهم أن يكون لديهم القدرة على ضرب إسرائيل مرة أخرى ، أشعر بالقلق من أن عدد المدنيين الذين يموتون سيوفر في نهاية المطاف مواد تجنيد دائمة لحماس، وستظل حماس تشكل تهديدا لسنوات قادمة لإسرائيل".

ومضى مورفي يقول إنه "يتفق مع تحرك إدارة بايدن لتأخير بعض شحنات القنابل إلى إسرائيل وسط غزو وشيك لرفح ، حيث يقدر أن أكثر من مليون مدني يحتمون".

وأعلن بايدن يوم الأربعاء الماضي أنه إذا توغلت إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يبحث مئات الآلاف من الأشخاص عن ملجأ، فإن الولايات المتحدة لن تقوم بتزويدها بأنواع معينة من الأسلحة.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد القتلى من المدنيين في غزة يفوق عدد المسلحين.

وأضاف بلينكن في مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية" اليوم / الأحد/ أنه على الرغم من أن لدى إسرائيل عمليات وإجراءات وقواعد وأنظمة لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بالنظر إلى تأثير هذه العمليات، إلا أن الحرب في غزة خلفتها على السكان المدنيين ولم يتم تطبيق تلك الإجراءات بشكل متسق.

وتحدث بلينكن أيضًا عن المراجعة الأخيرة التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول سلوك إسرائيل الحربي، والتي أثارت "مخاوف جدية" بشأن تصرفاتها في غزة.

وقال "سيكون تقييمنا مستمرا ولكن كما قلت، بالنظر إلى مجمل ما رأيناه من معاناة المدنيين، من حيث الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة من الضباط الذين قتلوا أو أصيبوا، ومن المعقول تقييم أنه في عدد من الحالات، لم تتصرف إسرائيل بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي".

وجاءت تعليقات بلينكن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تشارك نفس التقييم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قالت مؤخرا إن إسرائيل قتلت 14 ألف مسلح و16 ألف مدني في حربها ضد حركة حماس المسلحة.

وتأتي مقابلة بلينكن بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتوقف عن إرسال الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل إذا غزت رفح الفلسطينية، حيث يقدر أن أكثر من مليون مدني يحتمون بها من الحرب، ودق زعماء العالم ومنظمات الإغاثة الإنسانية ناقوس الخطر بشأن جهود إسرائيل في قطاع غزة، محذرين من أنها تعرض المدنيين للأذى.