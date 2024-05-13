برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا صفعة قوية على وجه الاحتلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، بمثابة صفعة قوية على وجه الكيان الصهيوني.

وأكد "البرعي"، أن انضمام مصر لتلك الدعوى جاء للتأكيد لإسرائيل أنه قد فاض الكيل من انتهاكاتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل ضغط قوي على الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وشدد البرلماني علي أن إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مطالباً من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.

وأكد علي أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمه واتزان واداء ينم علي دراسه ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر احد ملفات الامن القومي المصري.