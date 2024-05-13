أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد رصد دقيق ‌‏لتحرّكات العدو داخل موقع بركة ريشا، وعند تحرّك عدد من الجنود، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 12:00 من ظهر اليوم الإثنين بقذائف المدفعيّة؛ ‏وأصابوهم ‏إصابةً مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا جنودًا للعدو عند تحركهم داخل موقع بركة ريشا وأصبناهم مباشرةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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