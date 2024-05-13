حزب الله يتبنى استهداف موقع شمالي إسرائيل ويصيب 4 جنود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، استهدافه دبابة داخل موقع عسكري في شمال إسرائيل، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي، على وقع تواصل التصعيد الحدودي بين الطرفين.

ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي.

وأفاد حزب الله في بيان أنه "بعد رصد دقيق لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها، هاجمناها بصاروخ موجه وأصابنها بشكل مباشر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إثر ذلك رصده "صاروخين مضادين للدبابات عبرا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح"، ما أسفر عن "إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة وجندي آخر بجروح متوسطة" تم نقلهم على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شنّ حزب الله هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت شمال إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "طائرة مسيّرة عبرت من لبنان سقطت في منطقة زرعيت، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

كما أفاد في بيان آخر عن أن "طائرتين مسيرتين عبرتا من لبنان الى الأراضي الاسرائيلية وانفجرتا في منطقة بيت هلل"، ما أسفر عن اندلاع نيران تم إخمادها، من دون الإبلاغ عن إصابات.

ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن حزب الله مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية "دعماً لغزة".

إعلام إسرائيلي: مروحية إنقاذ تجلي عددا من القتلى والجرحى من قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحية إنقاذ إسرائيلية أجلت عددا من الجنود القتلى والجرحى من قطاع غزة إلى مستشفى بيلنسون.

وفي سياق متصل قالت فصائل فلسطينية: إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم شرق جباليا شمال غزة.

السلطة الفلسطينية ترفض إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل"

كشف مسؤول فلسطيني، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبررفح "تحت حكم إسرائيل".

وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

وتابع: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وأوضح المصدر: "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".

وكانت إسرائيل قد سيطرت قبل أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

"الأونروا": 360 ألف نازح من رفح خلال الأسبوع الماضي والاحتلال يواصل غلق معبري رفح وكرم أبو سالم

فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

وأضافت "الأونروا"، في بيان عبر حسابها على منصة (إكس)، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.



