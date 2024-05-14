القوات الروسية تستهدف مطارًا أوكرانيًا ومصنعًا لتصليح المعدات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت القوات الروسية مطارًا أوكرانيًا ومصنعًا يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية في مدينة أومان بمقاطعة تشيركاسي.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء أنه تم استهداف مدينة أومان في مقاطعة تشيركاسي الأوكرانية أمس، ومن خلالها تم ضرب منشآت عسكرية، حيث تعرضت مستودعات ونقاط انتشار لضربات، لكن الضربة الرئيسية استهدفت المطار العسكري في أومان.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت خلال العملية الكثير من المعدات على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 462 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوروجيا جنوب البلاد 462 مرة في آخر 24 ساعة، منها 208 هجوم نُفذ بطائرات بدون طيار.

وقال فيدوروف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): "إن الجيش الروسي شن غارة جوية على بلدة مالا توكماشكا حيث هاجمت 208 طائرات بدون طيار من مختلف التعديلات مناطق هوليايبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا وكاميانسكي بينما استهدف 21 هجومًا بالمدفعية الثقيلة بلدتي مالا توكماشكا وروبوتاين".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا أيضًا 232 هجومًا مدفعيًا آخر على أراضي هوليايبول ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين وليفادني ومالينيفكا، فيما وردت خمسة تقارير عن وقوع أضرار في المباني السكنية. غير أنه لم يصب أي مدني.

واشنطن: سنرسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لدينا حزمة مساعدات أخرى متوقعة خلال الأيام القريبة القادمة، إذ أننا نسعى للإسراع بوتائر التوريدات"

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أنه لا ينبغي توقع تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا كل أسبوع.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق في أبريل الماضي على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد توقف المساعدات الأمريكية للقوات الأوكرانية، الذي دام نحو 5 أشهر بسبب عجز الكونغرس عن المصادقة على أي تشريع بشأن المساعدات على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وصف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو، أندريه بيلاوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي بـ"الإداري المتمرس والقادر على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد".