الخواجة: لا مشكلة في تأمين مادة القمح والكمية التي استُوردت بوقت سابق تكفي حتى أواخر شهر أيلول

أكّد امين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة، أنّ "مدّة عقد قرض البنك الدّوليّ تنتهي في 30 أيّار الحالي، لكنّ القمح الذي استورد في وقت سابق يكفي حاجة لبنان حتى أواخر شهر أيلول 2024، ولا يبدو ان هناك مشكلة في تأمين هذه المادة، لان الاعتمادات كافية لشراء الامدادات المطلوبة".

واشار في حديث لصحيفة "الديار"، الى ان "اما بخصوص ربطة الخبز فقد ارتفع سعرها منذ 3 أسابيع حوالى1000 ليرة، وهذا المبلغ هو بدل ضمان. وفي الاتفاقية الأخيرة التي ابرمت في العام 2005 بين الأفران والضمان كان الاخير يتقاضى 2500 ليرة لبنانية مقابل طن الطحين، وكانت تسعيرة ربطة الخبز وقتذاك على أساس السعر أعلاه حتى تاريخ 1/4/2024. لذلك عمد الضمان الى الغاء الاتفاقية، وصار يحاسب الأفران على أساس انها شركات لا على طن الطحين، بحيث يصبح الرسم على الطن 780000 ألف ل. ل. بدلا من 25000. وقد زيدت الـ 2000 ليرة مؤخرا بسبب غلاء الطحين، اذ ان ثمن الربطة ارتفع من 47000 ألف ليرة لبنانية إلى 49000".

وأكد الخواجة "ان الإعلان عن موعد انطلاق الاتحاد يكون في 21 الشهر الحالي في مقر الاتحاد العمالي العام، حيث يتناول قضايا تتعلق بالقمح وآلية الدعم بعد انتهاء قرض البنك الدولي".