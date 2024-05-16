غالانت: سيتم إرسال مزيد من القوات لتكثيف العملية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه سيتم إرسال المزيد من القوات إلى رفح وذلك من أجل تكثيف العملية العسكرية.

وأضاف غالانت في ختام تقييم الوضع على حدود قطاع غزة في منطقة رفح: " العملية ستتكثف وستستمر بقوات إضافية ستدخل المنطقة. لقد دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير المزيد من الأنفاق قريبا".

وتابع غالانت أن "حركة حماس ليست منظمة قادرة على تجديد نفسها الآن، وليس لديها احتياطيات، وليس لديها القدرة على تصنيع الأسلحة، وليس لديها إمدادات، وليس لديها ذخائر".

وقال الوزير الإسرائيلي إن " حماس لديها القدرة على علاج الإرهابيين المصابين بشكل صحيح، وهذا يعني أننا نستنفدها".

وكان غالانت قد أكد أن إسرائيل ستفعل ما يلزم لتحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة وفي الشمال، وذلك في رد واضح على ضغوط أميركية تهدف إلى إيقاف العملية في مدينة رفح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي : "أتحدث إلى أعداء إسرائيل وكذلك إلى أصدقائنا المقربين. لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل. سنتمسك بموقفنا، سنحقق أهدافنا، سنضرب حماس، سنضرب حزب الله، وسنحقق الأمن".

ومن جهة أخرى نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن وزير الدفاع يوآف غالانت، يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح "لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن".