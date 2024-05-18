شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء سكان ونشر تعزيزات.. الفيضانات الألمانية تصل ذروتها والان نبدء بالتفاصيل



وقال مركز العمليات الفنية في المنطقة في حوالي الساعة الثانية صباحا، إن "مستويات المياه في منطقة السار والمجاري المائية الأخرى وصلت إلى ذروتها أو بدأت في التراجع".

الدمام - شريف احمد - قالت الإدارة المحلية في ولاية سارلاند بغربي ألمانيا، إن وضع الفيضانات في منطقة ترير-ساربورج في الولاية تراجع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وقال مركز العمليات الفنية في المنطقة في حوالي الساعة الثانية صباحا، إن "مستويات المياه في منطقة السار والمجاري المائية الأخرى وصلت إلى ذروتها أو بدأت في التراجع".

إجلاء السكان

وأوضح أن عملية إجلاء سكان الأحياء المنخفضة في "شودين ان دير سار" اكتملت بنجاح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتم نشر نحو ألف شخص خلال الليل، وفقا لبيان من إدارة المنطقة، كما وصلت تعزيزات إضافية ودعم من المناطق المجاورة.

