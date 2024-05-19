شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ادعاءات إسرائيل بشأن تراجع مصر عن دعم دعوى جنوب أفريقيا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن ولم تتخل عن موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يدلي بتصريحات كاذبة ومزيفة وفقا لأهوائه ليس لها أساس من الصحة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في اعتزامها للتدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهذا دليل قوي على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وشدد النائب أحمد سعد نويصر، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة.

وطالب النائب أحمد سعد نويصر، مجلس الأمن باتخاذ جميع الاجراءات لمنح الدولة الفلسطينية عضويتها الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة وأن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.