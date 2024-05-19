شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ الإيرانية": لا إمكانية للإنقاذ الجوي في مكان حادث طائرة رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إیران "بابك یکتابرست" عن إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للمروحية التي تقل الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال یکتابرست: "لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف".

وذكر أنه منذ الإعلان عن الحادث جرى إرسال فرق الإنقاذ الطارئة إلى المكان، وهم الآن متواجدون في مكان الإعلان عن الحادث.



مروحية الرئيس الإيراني

وأوضح یکتابرست أنه جرى إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة، ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

ويقع مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه، في محيط قرية "أوزي" الواقعة في غابات ارسباران وجرى إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.



وتعد المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما وضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.