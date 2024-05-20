تركيا وروسيا أرسلتا طائرات متطورة.. عمليات البحث مستمرة عن مروحية رئيس إيران (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عمليات البحث عن مروحية الرئيس ووزير الخارجية "جارية بجدية مشفوعة بالأمل". في حين أفادت وكالة إيرانية مشاركة مسيّرة أكينجي التركية في البحث.



وأضافت أن "الجمهورية الإسلامية تشكر الكثير من الدول والشعوب والمنظمات الدولية على مشاعرها الإنسانية وتضامنها مع الحكومة والشعب الإيراني واستعدادها لتقديم العون في عمليات البحث والإنقاذ".



كما أعلنت منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، في بيانها الرابع، أن عدد فرق الإنقاذ والإغاثة بلغ 65، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له تتم ببطء في ظروف صعبة وفي ظل تراجع الرؤية في المنطقة والمخاطر البيئية والظروف الجوية والأمطار.



مسيّرة أكينجي التركية

إلى ذلك، أفادت وكالة إيسنا الإيرانية بدخول مسيّرة أكينجي التركية إلى الأجواء الإيرانية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، توجّه فريق باتجاه إيران، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.وأضافت في بيان، الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية تقدمت بطلب لتزويدها بمروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية، للمشاركة في البحث والإنقاذ.البيان أوضح أن فريقا مكونا من 6 مركبات وعلى متنها 32 عنصرا مدرّبا على البحث والإنقاذ في مناطق جبلية، توجه من ولايتي وان (جنوب شرق) وأرضروم (شمال شرق)، باتجاه موقع حادث المروحية.وأشار إلى تأهّب فرق مؤلفة من 15 عنصرا مدربين على البحث والإنقاذ في المناطق الجبلية، في العاصمة أنقرة، وولايتي ديار بكر وقونية، واستعدادها للانتقال إلى موقع الحادث في حال استدعى الأمر.واختتم البيان بالقول إن "آفاد" تواصل متابعة التطورات المتعلقة بحادث المروحية.

روسيا ترسل طائرات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز خلال ساعة مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



ونقل تلفزيون "روسيا اليوم" عن مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين قوله، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس إيران إبراهيم رئيسي".



وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل رئيسي، وعددا من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.



وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي والمسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.



من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تقل رئيسي.



فيما ادعت وكالة أنباء فارس أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت اضطراريا بسبب الضباب الكثيف وأن رئيسي توجه إلى تبريز برا.

المصدر: وكالات

