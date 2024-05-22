طقس الغد غائم جزئياً بسحب متوسطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي رطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء و درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من ظهر يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً وسط تركيا فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجاءة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال درجتين، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من الظهر وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من المساء.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح حيث تلامس سرعتها ال ٥٥ كلم/ساعة.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث يعود الطقس الى الاستقرار.