شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع بنسبة 72%.. الأمم المتحدة تكشف عدد قتلى الصراعات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

التهجير القسري

الدمام - شريف احمد - أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 33 ألف قتيل من بين المدنيين في الصراعات المسلحة العام الماضي، فيما ارتفعت حالات القتلى بنسبة 72 % مقارنة بالعام الذي سبقه.جاء ذلك في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على تبني قرار مجلس الأمن رقم 1265 لعام 1999 المعني بحماية المدنيين في الصراع المسلح.وأوضحت "مسويا" أن النزاعات حول العالم خلال العام الماضي تشير إلى عدم الامتثال بشكل مثير للقلق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأشارت إلى الأثر المدمر لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان على المدنيين في العديد من النزاعات، الذي تسبب بالدمار الواسع للبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن التهجير القسري.وطالبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيغر، الدول إلى الالتزام والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجماعية الحقيقية عن السلام، داعية مجلس الأمن إلى حث الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي والقرار 2474.