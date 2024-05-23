بدء اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تمهيدا للجلسة العامة بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعاتها اليوم، الخميس، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاق أعمالها يوم السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



واستعرضت اللجان الأربع الدائمة، وهي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، مجموعة من البنود والقرارات المتعلقة بتطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، فضلا عن عدد من القضايا الاقتصادية والمتعلقة بحقوق الإنسان.



وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، بندا بعنوان "التصديق على محضر الاجتماع السابق.. الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث الذي عقد بتاريخ 18 أبريل 2024، والموقف من متابعة تنفيذ توصيات اللجنة في اجتماعها السابق الثالث، فضلا عن

عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة بين الاجتماعين السابق والحالي.

كما استعرض اجتماع اللجنة المحاور ومضامين الرؤية البرلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، إلى جانب مناقشة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023، علاوة على الموقف التنفيذي الحالي من خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث (2023-2024).



بدورها ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بندا بعنوان "التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق المنعقد يوم 18 أبريل 2024، الى جانب استعراض الموقف من تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة السابق.



وناقشت اللجنة كذلك الموقف من سداد نسب مساهمات الدول الأعضاء في موازنة البرلمان العربي للعام 2024، إلى جانب بند حول إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، ومسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).

واستعرضت اللجنة أيضا مذكرة بشأن القرارات ذات الطابع الاقتصادي الصادرة عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالمنامة.



و بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مستجدات العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، والدور البرلماني العربي المأمول للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية بحضور ممثل عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وناقشت اللجنة بندا بعنوان التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق المنعقد يوم 18 أبريل 2024 في القاهرة، ومستجدات الترتيب لعقد ندوة ( حماية القيم المجتمعية في العالم العربي)، فضلا عن مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية.