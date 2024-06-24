مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحذر من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - حذر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من اتساع الصراع في الشرق الأوسط .. مشيرا إلى تزايد الخطر كل يوم من امتداد الحرب في غزة إلى لبنان.

وأكد بوريل - في تصريح للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج - أن "الشرق الأوسط يقترب من توسيع الصراع، وخطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يتزايد يوما بعد يوم".

وقال - وفقًا لما نقلته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي - إن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل .. مؤكدا الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أوكرانيا: إصابة 12 شخصا في قصف روسي على منطقة "دونيتسك"

أصيب 12 شخصا من سكان منطقة "دونيتسك"فى أوكرانيا جراء قصف روسي يوم أمس الأحد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة "دونيتسك" فاديم فيلاشكين، اليوم الاثنين في بيان أورته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه "في 23 يونيو، أصاب الروس 12 من سكان منطقة دونيتسك: ستة في سيليدوف وثلاثة في كوراخوف، وواحد في كل من توريتسك وبيفنيتشني وزاليزني".

وأضاف أن "العدد الإجمالي لضحايا القصف الروسي في منطقة دونيتسك بلغ 2015 قتيلا و5081 جريحا"، مشيرا إلى أن هذا العدد لم يأخذ في الاعتبار الخسائر في ماريوبول وفولنوفاخا.

وأشار إلى أنه "في وقت متأخر من الليلة الماضية، أسقطت القوات الروسية قنبلتين جويتين على سيليدوف في منطقة دونيتسك".

وعلى صعيد متصل - أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة لتصنيع الرافعات الثقيلة في أوديسا، موضحا أن هذه المنطقة كان بها مستودع للصواريخ الغربية الصنع ويتمركز فيه مرتزقة أجانب.

وأشار ليبيديف خلال مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ؛ إلى أن المرتزقة الأجانب تعرضوا للهجوم في نفس المكان حيث أفاد السكان المحليون عن إصابة العشرات بعدما اتخذوا المصنع مركزا لهم ، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الضربة بصاروخين من طراز "كاليبر" ولم ينجح الدفاع الجوي الأوكراني باعتراضهما.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 535 ألفا و660 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 535 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح".