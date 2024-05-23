سلمت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجهيزات وأدوات للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ليتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي) والجهات ذات العلاقة، لدعم ومساندة الجهود الإنسانية المبذولة من المملكة الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، من خلال تأمين المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية البالغ وزنها 30 طنا، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بالقطاع.



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعم عمليات الإنزال الجوي الأردني لإغاثة الفلسطينيين في غزة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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