دوي انفجارات في خيرسون الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون الأوكرانية رومان مروتشكو بسماع دوي انفجارات مدينة خيرسون صباح اليوم الخميس. وقال عبر تيليجرام: تسنى سماع دوي انفجارات في المناطق المتاخمة للنهر"، في إشارة إلى نهر دنيبرو.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012