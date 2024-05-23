بعد قليل.. ظهور نتيجة صفوف النقل إلكترونيًا في القاهرة - رابط الاستعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تعلن مديرية التربية والتعليم في القاهرة، بعد قليل، نتائج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024، إلكترونيًا.

وبحسب المديرية، من المقرر إعلان النتيجة على الموقع الرسمي للمديرية، من هنا، https : //www. cairomoe.net، الخميس 23/5/2024.

وبحسب المديرية، ستكون النتيجة متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 25/5/2024.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم وجهت بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أولًا بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية.

وبحسب الوزارة، من المقرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال الإدارات والمديريات.

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