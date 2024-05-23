قد يكون بسبب سيجارة.. أول تعليق من السكة الحديد على حريق قطار بضائع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 وأثناء مسير قطار بضائع صهريجات بمحطة هلت السايح بين محطتي طهطا والمراغة تلاحظ للسائق وجود حريق بسيط خارجي بجسم أحد الصهريجات وعليه تم وقوف القطار واستدعاء رجال المطافي.

وتم إخماد الحريق وتبريد الصهريج بدون وجود أي ضرر بالصهريج أو بالمشحون داخل الصهريج، واستئناف مسير القطار مرة أخرى إلى جهة وصوله بدون حدوث أي تأخيرات أو إصابات.

وأرجعت الهيئة، أسباب الحريق إلى احتمال سقوط سيجارة أو شيء مشتعل من أعلى أحد كباري المشاة أثناء مسير القطار أسفلها مما أدى إلى نشوب حريق بالتلوثات من بقايا المواد البترولية الموجودة بجسم الصهريج من الخارج وساعد على ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

كما نوهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعدم وجود أي من مصادر الكهرباء بقطارات البضائع.

وناشدت الهيئة، جموع المواطنين، عدم إلقاء أي مخلفات أو سجائر مشتعلة قد تؤدي إلى حدوث بعض الحرائق أو الأضرار بممتلكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.