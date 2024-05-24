شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب نيو ساوث ويلز الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر شمال منطقة غولبرن Goulburn في نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأفاد مركز أبحاث الزلازل الأسترالي بأن الهزة وقعت في تارالغا، على بعد نحو 36 كيلومترًا شمال غولبرن في منطقة تابلاندز الجنوبية في نيو ساوث ويلز، في الساعة 6.41 صباحًا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.