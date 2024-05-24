الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ " أتاكمز" و3 زوارق مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 3 صواريخ " أتاكمز" أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود".
وأوضحت في بيان، أن "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأميركية، وطائرات من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وتابع البيان: "في البحر الأسود، تم اكتشاف زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية متجهة نحو جمهورية القرم، وتم تدمير 3 زوارق مسيرة بالأسلحة القياسية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود".
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