ترامب يشكك فى قدرات بايدن على الصمود أمامه والجمهوريون يحذرونه من قوة الديمقراطى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المرشحان الديمقراطى متمثلا فى الرئيس جو بايدن الحالى للولايات المتحدة و الجمهورى دونالد ترامب لإعداد ملفاتهما التى سوف تكون محلا للنقاش والجدال فى المناظرة المرتقبة غدا الخميس بتوقيت أتلانتا فى الولايات المتحدة.

حيث يقيم الرئيس بايدن فى منتجع كامب ديفيد بصحبة فريق عمله من أجل إعداده لمنازلة ترامب منافسه الجمهورى العنيد، بينما يستمر الجمهوريون فى التشكيك المستمر فى قدرات بايدن على مجرد الصمود لمدة 90 دقيقة امام ترامب ويكون خلالها حاضر الذهن، وقال جيسون ميللر أحد مستشارى حملة ترامب أنه من المفترض أن يخوض بايدن وترامب التحدى يوم الخميس بتوضيح وشرح وافى لمستقبل الولايات المتحدة بل والدفاع القوى عن أطروحاته، وأشار ميللر الى نجاح بايدن فى خوض هذه المناظرات على مدار جولات إنتخابات 2008، 2012 ولكنه ليس متأكدا من نجاحه فى جولة 2024.

ترامب: بايدن أسوأ رئيس فى تاريخ البلاد وضعيف وجاهل

بينما استمر المرشح الجمهورى دونالد ترامب الذى يقيم فى منتجعه بولاية فيلادلفيا فى إطلاق الأوصاف الجارحة لمنافسه الديمقراطى جو بايدن وقال عنه “ أسوأ رئيس فى تاريخ البلاد، وضعيف، وجاهل ويفتقد للحضور على حد تعبيره، وأكد ترامب أن بايدن يقضى معظم الوقت فى كامب ديفيد نائما لتحضيره للمواجهة امامه غدا الخميس بتوقيت الولايات المتحدة.

الجمهوريون يحذرون ترامب من الاستهانة ببايدن فى حالة تعاطيه مادة “الأديرال”

وقالت صحيفة “الهيل” الأمريكية أن الجمهوريين نصحوا ترامب برفع سقف المجادلات والمنازلات الكلامية بينه وبين بايدن مثل موضوعات الهجرة والتضخم، حيث يعتبرون المنافس ليس سهلا الناتج عن تاريخه السياسى الذى يزيد عن 50 عاما متواصلا، إلا أن ترامب إستمر فى التشكيك والإستهانة بقدرات منافسه الديمقراطى مرددا وصفه “بالضعيف” واوضح ترامب أنه فى حال نجاح بايدن فى الصمود امامه إنما يرجع الأمر الى تعاطيه مادة خارقة وسرية، مثل “ الأديرال” حسب زعم كريس لاسفيتا مستشار حملة ترامب مشيرا الى منح هذه المادة قدرات كبيرة للرئيس بايدن أثناء إلقاءه خطاب “ دولة الإتحاد” أما الكونجرس سابقا، مما ترتب عليه طلب ترامب المُلح فى إجراء تحليل مخدرات لكليهما.

ميللر: ترامب يستحق إعادة إنتخابه بجدارة فى حالة سقوط بايدن امامه

ويتوقع جيسون ميللر مستشار حملة ترامب بتدخل مديرى ومذيعى المناظرة فى قناة “سى إن إن ” جيك تابر ودانا باش فى الوقت المناسب من أجل إنقاذ سقطات وهفوات الرئيس بايدن حسب صحيفة “الهيل"، وأضاف ميللر أنهما فى حالة عدم إستطاعتهما إنقاذ موقف بايدن فإن المرشح دونالد ترامب يستحق وقتها أن يعاد إنتخابه رئيسا للبلاد بجدارة.