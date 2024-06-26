الاحتلال يقتحم بلدة حلحول ويستولي على عدد من المركبات فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي المتواصل، اقتحمت قواته، فجر اليوم الأربعاء، بلدة حلحول شمال الخليل، واستولت على عدد من المركبات، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العديد من أحياء بلدة حلحول، وداهمت منازل وفتشتها، واستولت على عدد كبير من مركبات المواطنين، دون التمكن من معرفة عددها وأصحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية، واعتقلت مواطنة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم اعتقال مواطنة (..)، وهي والدة "مطارد" من قبل الاحتلال، بعد اقتحام منزلها في حي جعيدي بالمدينة.