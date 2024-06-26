انتخاب الرئيس السويسري السابق أمينا عاما لـ"مجلس أوروبا"

ياسر رشاد - القاهرة - انتُخب الرئيس السويسري السابق آلان بيرسيه (52 عامًا)، اليوم الأربعاء، أمينًا عامًا لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات، بحسب ما أعلنت الهيئة البرلمانية لهذه المؤسّسة المكلّفة مراقبة حقوق الإنسان في القارة العجوز.

وكتبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على حسابها في منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهانينا لآلان بيرسيه، الذي انُتخب للتوّ أمينًا عامًا لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات!".

وفاز الرئيس السويسري السابق بهذا المنصب في الجولة الثانية من التصويت، وسيتولّى بيرسيه مهامه في 18 سبتمبر خلفًا للكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

ونافس بيرسيه على هذا المنصب كلًا من البلجيكي ديدييه ريندرز، مفوّض العدل الأوروبي المنتهية ولايته، ووزير الثقافة الإستوني السابق إندريك سار.

تأسّس مجلس أوروبا في 1949 في ستراسبورج، وهو يضمّ 46 دولة منذ خرجت منه روسيا في 2022 بعد غزوها أوكرانيا، وهو هيئة لا تتبع للاتحاد الأوروبي وتضمّ 46 دولة عضوًا.

وبيرسيه الذي ينتمي للحزب الاشتراكي تولّى طوال 12 عامًا حقيبة الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية السويسرية.

وبتولّيه هذه الحقيبة الوزارية التي تشمل القضايا الصحية، كان عليه إدارة أخطر أزمة في حياته المهنية، ألا وهي أزمة جائحة كوفيد-19، وفي ذروة تلك الأزمة تمّ تهديده بالقتل ووُضع تحت حماية الشرطة، وهو أمر نادر للغاية في سويسرا.

وكان بيرسيه أحد أكثر السياسيين شعبية في سويسرا عندما فاجأ الجميع بإعلانه استقالته من الحكومة الفدرالية في نهاية 2023، وتولّى بيرسيه الرئاسة الدورية للاتّحاد السويسري مرتين: الأولى في 2018 والثانية في 2023.

ورئيس الاتحاد السويسري هو منصب شرفي في الأساس يشغله لمدة عام واحد وزير فدرالي مع احتفاظه بحقيبته الوزارية.

وبيرسيه متزوج وأب لثلاثة أبناء ووُلد في 9 أبريل 1972 في فريبورج (وسط غرب سويسرا) ودرس العلوم السياسية ونال إجازة فيها عام 1996 قبل أن يحصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من نوشاتيل في 2005.