"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسود المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الهدوء الحذر انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا".

ولفت، الى أنه "أمام هذا الوضع المتوتر لم يغب تحليق الطيران التجسسي نوع ام كا عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا حتى فجر اليوم منفذا طلعاته الاستكشافية فوق المنطقة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".