مباراة الأهلي والترجي.. 9 صور من داخل ستاد القاهرة ترصد التجهيزات النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يواصل التلفزيون المصري، الاستعداد الخاصة بنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحصل "الخليج 365" على مجموعة من الصور التي توضح الترتيبات النهائية للمباراة بوجود المخرج الإسباني مع مخرجين ومصورين البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وفي المقابل، تقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.