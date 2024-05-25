بايدن يستعين بعدو شرس لمواجهة ترمب

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ووفقا لـ»العربية نت»، نشر حساب حملة بايدن فيديو يمتد على مدى 30 ثانية خلال الساعات الماضية، يطالع دي نيرو «العدو القديم لترمب في هوليوود»، المستمعين بصوته مهاجما المرشح الجمهوري، ومعتبرا أنه لن يتوانى عن فعل أي شيء للاستيلاء على السلطة.
ويقول في المقطع المصور: «من تغريدات منتصف الليل، إلى شرب المبيضات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المواطنين، أظهر ترمب خلال حكمه أنه متفلت، ولا يمكن السيطرة على أفعاله».
وعلى وقع صوت الممثل العالمي الشهير، يعرض الفيديو صورا ولقطات متنوعة لترمب، متحدثا عبر هاتفه على متن طائرة الرئاسة تارة، وفي مؤتمر صحفي طورا، فضلا عن مشاهد عدة يدعو فيها الأميركيين إلى استعمال المبيضات من أجل العلاج ومكافحة كورونا (عام 2020).
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