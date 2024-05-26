مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين بتل أبيب يطالبون بصفقة تبادل أسرى

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب يتطالبون بعقد صفقة أسرى مع حركة "حماس".

إلى ذلك، فرّقت الشرطة المتظاهرين بخراطيم المياه العادمة.

وشهدت تل أبيب والقدس وقيساريا تظاهرات للإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" وإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "لن تكون هناك صفقة تبادل (أسرى مع حركة "حماس") دون وقف الحرب"، على قطاع غزة.

ولفتت العائلات، إلى أنّ "نظرية القضاء على حماس وتحرير الأسرى معًا فشلت"، وأشارت إلى أنّ "غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى".

في وقت سابق من اليوم، وجّهت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال نشرها مقطع فيديو يُظهر أسرى قتلوا جرّاء القصف الإسرائيلي وآثار ذلك على أجسادهم، حيث أوضحت "القسام" أنّ "جيشكم، بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، أهان كرامة أبنائكم أحياء وأمواتا"، مشددة على أنّ "الوقت ينفد".

وكان قد نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث مفاوضات صفقة الأسرى"، موضحًا أنّ "اجتماع مجلس الحرب غدًا يأتي بعد التقدّم في المباحثات التي أجريت في باريس".