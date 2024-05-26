تمكنت دورية من أمن الدولة في مكتب الهرمل، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في جرود عرسال- مرطبيا.
والمضبوطات هي مئة ألف حبة من الكبتاغون ومئة كيلو من حشيشة الكيف، وسيق المهربين إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
كانت هذه تفاصيل خبر دورية من أمن الدولة ضبطت كمية كبيرة من المخدرات في جرود عرسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.