دورية من أمن الدولة ضبطت كمية كبيرة من المخدرات في جرود عرسال

تمكنت دورية من أمن الدولة في مكتب الهرمل، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات في جرود عرسال- مرطبيا.

والمضبوطات هي مئة ألف حبة من الكبتاغون ومئة كيلو من حشيشة الكيف، وسيق المهربين إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.