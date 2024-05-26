قوى الأمن: توقيف مطلوب في برج البراجنة اعترف بسرقة دراجات آلية وتعاطي المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مواقع التّواصل الاجتماعي تداولت مؤخّرًا، فيديو لشخصَين يقومان بسرقة درّاجة آليّة من محلّة السانت تيريز- الحدت".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّتّيهما، ومن بينهما المدعو: "ح. م." (من مواليد عام 1997، لبناني)، يوجد بحقّه عدّة مذكّرات عدليّة بجرائم سطو وسلب وسرقة، وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة في هذه المجالات. كما تبيّن أنّه يتواصل مع أشخاص مشتبه فيهم بإيواء مطلوبين للقضاء وتأليف عصابة سرقة سيّارات".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "بتاريخ 2024-05-16، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دوريّات من الشّعبة مكان إقامته في محلّة ​برج البراجنة​- الضاحية الجنوبيّة، حيث أوقفته"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشه والمنزل، تمّ ضبط سكين، ودراجة آليّة نوع "لاندي" لون رمادي وأزرق من دون لوحات".

وكشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه، بالإشتراك مع شخص آخر، على تنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدرّاجات وتعاطي ​المخدرات​"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف شريكه".