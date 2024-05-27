الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مخيم النازحين غربي رفح إلى 45 قتيلا و249 مصابا

اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مخيم النازحين غربي رفح إلى 45 شهيدا و249 مصابا"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 66 شهيدا و383 مصابا خلال 24 ساعة".

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