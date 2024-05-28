قضية العمر بين بايدن وترمب تشغل الرأي العام الأمريكي

في سن الـ81 يعتبر جو بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي سيبلغ من العمر 78 عاما في يونيو، سيصبح أكبر شخص يُنتخب رئيسا على الإطلاق، متجاوزا بايدن إذا فاز بالبيت الأبيض هذا العام.

وليس من المستغرب أن تكون أعمار المرشحين موضوعا رئيسيا للمحادثة في التغطية الإخبارية للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ووجد استطلاع جديد، أجراه مركز بيو للأبحاث، أن الأمريكيين لديهم مشاعر مختلطة حول الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات الإخبارية مع القضية لكل مرشح، مع انقسام الآراء بشكل حاد حسب الحزب السياسي.

تغطية مسألة العمر

بشكل عام، تعتقد نسب مماثلة من البالغين في الولايات المتحدة أن المؤسسات الإخبارية تولي الكثير من الاهتمام (32%) أو القليل من الاهتمام (29%) لعمر بايدن. ويعتقد 38% إضافيون أن وسائل الإعلام تغطي عمر بايدن بالقدر المناسب.

وبالمقارنة، من غير المرجح أن يقول الأمريكيون إن وسائل الإعلام الإخبارية تبالغ في تأكيد عمر ترمب (19%)، وأكثر عرضة للاعتقاد بأن المؤسسات الإخبارية تعطيه القدر المناسب من الاهتمام (49%).

ترمب يتمتع باللياقة

ووجد الاستطلاع نفسه أن نسبة أكبر من الناخبين الأمريكيين يعبرون عن ثقتهم في أن ترمب يتمتع باللياقة البدنية والعقلية اللازمة، ليكون رئيسا أكثر من قول الشيء نفسه عن بايدن.

وتنقسم آراء الأمريكيين حول التغطية الإخبارية على أسس حزبية، ويميل أنصار كل حزب إلى القول إن عمر المرشح المنافس لا يحظى إلا بقدر ضئيل من الاهتمام.

ويظهر مخطط شريطي متباعد أن العديد من الجمهوريين والديمقراطيين يعتقدون أن عمر المرشح المنافس لا يحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام.

ويقول ما يقرب من نصف الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية (46%) إن المؤسسات الإخبارية لا تولي عمر ترمب سوى القليل من الاهتمام، مقارنة بـ14% فقط من الجمهوريين والجمهوريين.

والأرقام معكوسة تقريبا عندما يتعلق الأمر ببايدن: 48% من الجمهوريين يقولون إن عمر بايدن لا يحظى باهتمام كبير، بينما يقول 12% فقط من الديمقراطيين الشيء نفسه.

وعندما يتعلق الأمر بتغطية مرشح حزبهم، تختلف الأنماط داخل كل حزب، فبينما يقول 48% من الديمقراطيين إن عمر بايدن يحظى باهتمام كبير، فإن عددا أقل بكثير من الجمهوريين (23%) لديهم هذا الرأي حول ترمب.

بدلا من ذلك، يقول معظم الجمهوريين (63%) إن عمر ترمب يحظى بالقدر المناسب من الاهتمام.

آراء كبار السن

من بين الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، على سبيل المثال، يقول 34% إن المؤسسات الإخبارية تولي عمر بايدن القليل من الاهتمام. يقارن ذلك بـ29% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما، و27% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما، و26% من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

أعمار بعض الرؤساء الأمريكيين حين توليهم الرئاسة

* بيل كلينتون (1993 - 2001) 46 عاما

* باراك أوباما (2009 - 2017) 47 عاما

* جيمي كارتر (1977 - 1981) 52 عاما

* جورج دبليو بوش (2001 - 2009) 54 عاما

* دونالد ترمب (2017 -2021) 71 عاما

* جو بايدن (2021 - حتى الآن) 78 عاما