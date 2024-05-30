الجيش: توقيف 6 مواطنين وفلسطيني في بدنايل وقصرنبا وصيدا لإقدامهم على إطلاق النار

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، انه "بتاريخ 29 / 5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي بدنايل وقصرنبا – البقاع وأوقفت 6 مواطنين (م.م.د.)، (م.ر.د.)، (ا.د.)، (ع.ق.)، (م.س.)، (ع.د.)، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر. كما أوقفت وحدة من الجيش في مدينة صيدا الفلسطيني (ر.خ.) كونه مطلوبًا بجرم إطلاق النار".
وأكدت المديرية، ان "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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