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كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق

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الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي.
ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدًا من التفاصيل، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.
ويأتي الإطلاق بعد محاولة كوريا الشمالية الفاشلة إطلاق ما قالت إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري يوم الاثنين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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