شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مزيدًا من التفاصيل، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويأتي الإطلاق بعد محاولة كوريا الشمالية الفاشلة إطلاق ما قالت إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري يوم الاثنين.